Man en vrouw breken in bij Oosterhoutse basisschool en worden meteen aangehouden

Barbecueën en zelf je pint tappen op het stads­strand in Oosterhout: ‘Zullen we naar De Houthallen fietsen?’

19 mei OOSTERHOUT - Een barbecue met de tenen in het warme zand, met een zelfgetapt pilsje. Relaxen in een urban sfeer. In de voormalige Galvanitasfabriek opent binnenkort De Houthallen. ,,Laagdrempelig. Ga je gang, niks moet.”