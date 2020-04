Man dreigt deur van politiebureau Oosterhout in te trappen na oplegging rijverbod

‘Bang? Nou, ik kan goed voor mezelf zorgen’

10:00 Hoe vergaat het onze streekgenoten met een cruciaal beroep die in deze tijd van coranacrisis onze maatschappij draaiende houden? Deze week laten we enkelen van hen aan het woord. Vandaag: Sandra Visser (34), wijkagent in Oosterhout-Noord. ‘Jongeren zoeken de ruimte en dat snap ik heel goed, want zo was ik vroeger zelf ook.’