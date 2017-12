Man die Rijens echtpaar doodreed verdacht van dood door schuld

Spandoek boven A59 is weg, wel massale steun voor actie tegen verkeerslichten Hooipolder

13:56 RAAMSDONSKVEER - Het spandoek tegen de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder is weggehaald. Verkeersonveilig, stelt Rijkswaterstaat. "We willen geen afleidende boodschappen voor de weggebruikers langs de rijkswegen", motiveert een woordvoerder. Het spandoek werd opgehangen door VNO-NCW Brabant Zeeland. "Maar we hebben het netjes weg laten halen", reageert regiomanager Jeroen de Lange.