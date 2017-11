Man die huisgenoten bedreigde met mes in Waalwijk 'komt er niet meer in'

Even 900.000 liter water in een zwembad pompen

14:47 Zwembad de Warande loopt weer langzaam vol met water. Sinds 8.00 uur maandagmorgen zijn medewerkers van Brabant Water druk in de weer om het zwembad weer gevuld te krijgen. Afgelopen weekeinde stroomde 900.000 liter water uit het 50-meterbad het riool in. Inmiddels is de oorzaak gevonden en wordt water via een put buiten weer in het zwembad gepompt.