Man die caravan dumpte in bos Terheijden gevonden

Zijn de truckers te hardleers, of is dat viaduct in Waalwijk gewoon te laag?

14:27 WAALWIJK - Lakstrepen in alle kleuren van de regenboog. En diepe voren in het beton. Het A59-viaduct bij de Hertog Janstraat in Waalwijk draagt de littekens van menige aanvaring met vrachtwagens. De rand - daar waar je het eerst contact maakt - is her en der afgebrokkeld. Is dit viaduct nou te laag of zijn die truckers nou zo dom?