Man brandt onkruid weg en zet daarbij schuurtje in de fik in Oosterhout

video Kayleigh uit Oosterhout maakt video voor Britse meiden­groep: ‘Editen voor Little Mix is een droom’

10:16 OOSTERHOUT - De Oosterhoutse Kayleigh Ariëns (23) is video-editor in opleiding maar heeft nu al haar droomklus in de wacht gesleept. RCA, het recordlabel van Sony Music Entertainment benaderde haar om een lyric video te maken voor de Britse meidengroep Little Mix. Afgelopen vrijdag ging de video online.