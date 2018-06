Man benadert kinderen in Made: ‘Meisje mag ik foto’s van je maken?’

Zestien nieuwe huizen op locatie Peuzelaer in Geertrui­den­berg

12:49 GEERTRUIDENBERG - Er komen zestien nieuwe woningen op de locatie van voormalige basisschool De Peuzelaer in Geertruidenberg. Het gaat om twee-onder-een-kappers, vrijstaande huizen en patio's. De bedoeling is dat de bouw plaatsvindt via een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Inmiddels heeft zich hiervoor een vereniging gevormd.