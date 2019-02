Man belt 112 bij spel Boef in de wijk Oosterhout

De wijkagenten Yvonne Groeneveld en Sandra Visser van Dommelbergen zijn ook bij het spel aanwezig. ,,De taak van de wijkagent", zegt Groenveld, ,,is heel anders geworden. We spreken nu van een wijkagent 2.0. Niet iedereen zit tegenwoordig op contact met de wijkagent te wachten. En het klopt dat we minder tijd voor onze wijk hebben, omdat we ook veel andere diensten moeten draaien. Maar door social media te gebruiken, kunnen we ook veel informatie krijgen. Dat willen we de spelers vanavond meegeven.”



De ‘boeven' (collega-agenten) gaan helemaal in het spel op, zodanig dat een wijkbewoner die helemaal niet aan het spel deelneemt, 112 belt met een melding over een persoon die zich in de straat verdacht gedraagt. De 112-centralist, op de hoogte van de actie in de wijk, kan de verontruste beller geruststellen.



Als de laatste 'boef' is ingerekend, wordt nagepraat. De buurtbewoners zijn enthousiast. ,,Dat zouden ze in elke wijk moeten doen", meent Adrie Kersten. ,,Ik ben heel anders naar de buurt gaan kijken vanavond", zegt Marius van Ginneken.