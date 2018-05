Man (82) raakt van de weg in Waspik en belandt vier meter lager in de sloot

Ton Biemans vijftig jaar bij het Openlucht­the­a­ter

16:57 OOSTERHOUT - Het Openluchttheater in Oosterhout brengt deze zomer de voorstelling Moeder Courage en haar kinderen van Bertold Brecht. De keuze voor dit stuk is gemaakt door regisseur Ton Biemans die vijftig jaar aan het openluchttheater verbonden is.