Man (72) uit Oosterhout sinds nacht van vrijdag op zaterdag vermist, zoekactie in omgeving

UpdateOOSTERHOUT - De politie is op zoek naar de 72-jarige Cees Pijpers uit Oosterhout. De man werd voor het laatst gezien rond 04.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag, aan de Middachten in Oosterhout. Hij was toen een drankje gaan drinken in een café in het centrum van de stad.