Man (47) opgepakt voor bezitten en dealen van drugs in Oosterhout

Inspectie grijpt in: Lievensho­ve per direct dicht

17:50 OOSTERHOUT - Op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is Lievenshove, de jeugdinstelling in Oosterhout, gisteren per direct gesloten. Bij de inspectie waren opnieuw ‘zorgwekkende signalen’ binnengekomen over de instelling waar nog 15 pupillen verbleven.