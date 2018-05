Man (36) uit Dongen in Gilze opgepakt voor drugsbezit

Geef uw mening Verbied inhalen op provincia­le weg

10:00 Er moet een algeheel inhaalverbod komen op provinciale wegen. Of je er nu 60 kilometer per uur mag rijden, of 80: dat maakt niet uit. Er gebeuren jaarlijks te veel ongelukken op provinciale wegen en dat moet aangepakt worden. Alleen een algeheel inhaalverbod kan het aantal slachtoffers doen dalen.