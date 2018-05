Man (35) met GHB, pillen en amfetamine aangehouden in Oosterhout

video Ramadan of niet, de examens gaan door: 'Tien minuutjes extra zouden welkom zijn'

12:22 Deze examenperiode is voor Islamitische leerlingen een bijzondere: dit jaar valt de Ramadan namelijk gelijktijdig met de eindexamens in Nederland. Odette Buczynski, van Health Advies Breda, vindt het vasten in combinatie met leren niet handig. ,,Het vasten heeft veel effect op het lichaam. Het concentratievermogen gaat bijvoorbeeld flink achteruit."