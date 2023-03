Man (33) aangehouden voor ongeluk waarbij gezin uit Raamsdonksveer omkwam: ‘Vermoedelijk alcohol en drugs op’

De 33-jarige man was de bestuurder van één van de vier auto’s die betrokken waren bij het ongeluk op vrijdagavond 10 maart. Dat meldt de politie. ,,Uit een voorlopige test die vrij direct na het ongeluk gedaan is, bleek dat de man waarschijnlijk teveel alcohol op had en drugs had gebruikt.”

Bij het ernstige ongeluk kwamen een man en vrouw (beiden 46) en hun twee kinderen, een zoon van 13 en een dochter van 10 jaar oud, om het leven. ,,Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog in volle gang, toch heeft de politie genoeg verdenking om de man nu aan te houden. Die aanhouding vond woensdagochtend plaats. De man wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.”

De 33-jarige werd zelf na het ongeval lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Naar onder meer zijn rol werd al snel na het drama onderzoek gedaan. Duidelijk was toen al dat dat enige tijd kon gaan duren. Nu is hij dus aangehouden.

Enorme schok

Het drama kwam hard aan in Raamsdonksveer. ,,Dit is een enorme schok, niet te bevatten”, zei de directrice van Kindcentrum De Ruif. Eén van de kinderen was daar leerling. Marian Witte, burgemeester van de gemeente Geertruidenberg, zei in een verklaring: ,,Wij zijn geschokt en verdrietig. We wensen hun naasten, familie, collega’s, klasgenoten en iedereen dit gezin plots moet missen heel veel sterkte en kracht toe.”