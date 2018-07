Man (32) uit Werkendam aangehouden na bedreiging met mes

Heetste plek Brabant in Gil­ze-Rij­en: 37,6 graden, vandaag mogelijk record

9:30 GILZE-RIJEN - De hoogste buitentemperatuur in Noord-Brabant werd donderdag met 37,6 graden in Gilze en Rijen gemeten. In Arcen liep de meter op naar 38,2. Vandaag wordt het nog iets warmer. Mogelijk sneuvelt zelfs het oude KNMI-warmterecord uit 1944. Dat staat op 38,6 graden.