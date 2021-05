Man (32) aangehouden voor inbraak in een bedrijfspand in Raamsdonksveer, drie andere verdachten nog op de vlucht

Fulltime avonturier Tamar (34) trekt samen met kameel Einstein door ons land: ‘Wij zijn ook gastvrij’

10 mei BAVEL - Loslaten is de eigenschap waarin Tamar Valkenier (34) excelleert. Op haar 28ste nam ze afstand van alle zekerheden in haar leven: ze verkocht haar huis, zegde haar baan op en nam afscheid van familie en vrienden. Sindsdien reist ze als nomade de hele wereld over. Maandag was ze met haar kameel Einstein op bezoek in Bavel. ,,Terug naar mijn oude leven kan ik niet meer.”