Man (30) uit Made rijdt zonder rijbewijs en onder invloed van cocaïne over A16

Q-Park klaagt over ‘lege parkeerga­ra­ge‘ in coronacri­sis, maar belasting­ver­la­ging zit er niet in

9:57 OOSTERHOUT - Nee, Q-Park krijgt niks extra in Oosterhout. De gemeente is niet van plan om het parkeerbedrijf verder tegemoet te komen in de gemeentelijke belastingen naar aanleiding van de coronacrisis.