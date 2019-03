Man (29) uit Oosterhout rijbewijs kwijt na rijden onder invloed van ghb

Update + Video Vier gewonden bij twee ongelukken op A59 tussen Waalwijk en Hooipolder

7:44 WASPIK - De A59 tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder zijn vrijdagavond twee ongelukken gebeurd. Daarbij zijn in totaal vier gewonden gevallen. Een auto en een busje botsten tegen elkaar waarbij drie personen in de auto gewond raakten. In de tegenovergestelde richting gebeurde een ongeval in de kijkersfile waarbij nog een gewonde viel, volgens de politie.