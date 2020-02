Man (27) aangevallen en bijna beroofd in Raamsdonk

Update Politie: grootste asbestdum­ping ooit in West-Bra­bant, 10.000 kilo gevonden in Waspik

12:01 WASPIK - In Waspik is vorige week 10.000 kilo illegaal gedumpt asbest gevonden. Een voorbijganger stuitte vrijdagavond laat op de grote hoeveelheid afval. De asbestplaten zijn inmiddels opgehaald en verwerkt door een gespecialiseerd bedrijf. ,,Deze dumping is voor zover wij weten qua grootte uniek in ons gebied”, aldus een politiewoordvoerster.