Man (25) bedolven tijdens werk in Tilburg, Dongense opdrachtgever vandaag voor de rechter

Geer­trui­den­berg­se politieke partij Lokaal+ is na twee jaar nog geen eenheid, bestuur treedt af

25 maart RAAMSDONKSVEER - Het bestuur van de politieke partij Lokaal+ is afgetreden. Lokaal+ was tot aan de verkiezingen met zes zetels de grootste partij in de gemeente Geertruidenberg, maar moet het de komende vier jaar met vier zetels doen. Keerpunt'74 is nu de grootste met vijf zetels.