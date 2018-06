Man (22) uit Made aangehouden voor ernstige mishandeling op truckerfestival

Gemeente­huis in Made wordt energieneu­traal in 2020

13:13 MADE – Het gemeentehuis in Made is in 2020 energieneutraal. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het voorstel om het gemeentehuis te verduurzamen voor een geschat bedrag van 300.000 euro. De terugverdientijd ligt iets lager dan vijftien jaar.