Man (21) uit Geertruidenberg heeft 300 pillen in auto liggen

Een sigaret met strawberry cheesecake of milkshake smaak

10:40 OOSTERHOUT - ,,We worden gepiepeld", stelt Tony de Hond. ,,Door alle rommel die sigarettenfabrikanten toevoegen aan hun producten." Samen met Koen Vissers, net als De Hond ooit verstokt roker, startte hij in 2013 Nederlands eerste e-liquid productielijn. Vandaag de dag is UEG in Oosterhout een van de grootste groothandels in e-sigaretproducten en de enige producent van e-liquids in Nederland.