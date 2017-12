Mag de gemeenteraad met 'spuitreclame' op weg aandacht vragen voor het Waalwijks podium?

Waar de PvdA bij de 'fietssticker' ook erg kritisch was op de boodschap, staat het in dit geval wel achter de inhoud. Hij is echter in strijd met de algemene plaatselijke verordening (apv), laat de partij weten in vragen aan het college van B en W. Daarnaast vraagt de partij zich af of anderen dan ook hun boodschap op straat kwijt mogen. Mag de gemeenteraad reclame maken voor het Waalwijks podium of krijgen politieke partijen er de ruimte voor hun verkiezingscampagne? Ook aan ondernemers en culturele instellingen wordt gedacht. Mogen zij op deze manier de aandacht van het publiek trekken?