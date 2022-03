Mag Ado's vogeltuin toch blijven? ‘Deze kwestie kan alle kanten opgaan’

COLUMN Topmannen: ze praten over spijt maar ze hebben schijt

We moeten het hebben over het failliet van de publieke spijtbetuiging. Over topmannen die ‘sorry’ zeggen zoals voetbaldirecteur Marc Overmars of premier Mark Rutte. Ze gedragen zich als stoute kleuters: ,,Jahaaa, ik heb toch sorry gezegd dus mag ik nu weer verder spelen?”

