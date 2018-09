Madese kermisveteraan stopt na 35 jaar: 'Deze kermis was altijd extra bijzonder voor mij'

Het blijft toch wel gek, om de nieuwe eigenaar achter de microfoon van de Miami Trip te zien. Maar het is goed zo, er is een tijd van komen en gaan. Walter gaat met pensioen en het reclamebureau van zoon Pascal loopt zo goed, dat ook hij ermee stopt. Walter verkocht zijn Jackpot, een attractie met geldmachines die dit jaar niet op de Madese kermis staat, en Pascal de Miami Trip.

Gisteravond was hun laatste avondje, maar écht afscheid nemen van de kermis doen ze nooit. ,,We komen nog geregeld op bezoek hoor", lacht Walter. ,,En ruim de helft van mijn klanten is kermisexploitant, dus ik blijf nog wel actief in het wereldje", zegt Pascal terwijl de grote bank voor hem onder luide muziek en met flikkerende lampen ronddraait.

Eendjes

In 1993 kocht Walter hem voor zijn oudste zoon, het nieuwste van het nieuwste in kermisland. Later nam Pascal hem over. ,,Hij was net uit, toen nog de snelste attractie. Bovendien is hij binnen een uur opgebouwd, dus dat is handig." Maar er zelf instappen, dat doet Walter liever niet. Gaat veel te hard. Een uitzondering wordt gemaakt voor het fotomomentje. ,,Dit is pas mijn tweede keer, alleen tijdens de opening van de attractie ben ik er in geweest", zegt hij, blij dat hij er weer uit is.

En daar komt weer een oude bekende langs: de man kent hij nog uit de tijd dat hij hier nog rondliep met palen. Geboren en getogen in Made hielp Walter als tiener al mee met het opbouwen van de kermis. Later ontmoette hij zijn vrouw, verhuisde naar Alphen aan de Rijn en kocht zijn eerste kraampje. ,,Eendjes vangen. Later kwam daar pas de Jackpot. Op de Madese kermis staan was altijd extra bijzonder voor mij, een weerzien met oude bekenden. Daar keek ik enorm naar uit." Zoon Pascal was daar al van kleins af aan bij. ,,Die sfeer, geweldig toch. Ieder keer ontmoet je weer andere mensen en je bent het hele jaar op reis."

Ontmoetingsplaats

Na ruim drie decennia Madese kermis is er wel het een en ander veranderd. ,,Vroeger schommelde je zelf, tegenwoordig gaat dat allemaal automatisch", zegt Pascal. En harder, dat vooral. ,,Alles is wat spectaculairder." Of dat jammer is? ,,Het hoort erbij. De kermis was toen en nu nog steeds een echte ontmoetingsplaats voor de mensen uit het dorp", vindt Walter. ,,Hoewel het vroeger nog iets gezelliger was. Alleen in de Markstraat zaten al twaalf cafés."

Dat contact met de klanten gaan ze het meeste missen. Walter: ,,We reizen door heel Nederland, maar vooral in Brabant wonen echte kermismensen. Het leeft hier meer, je bouwt echt een band op met je klanten. Mijn ouders zijn hier in De Wijngaerd oud geworden, en ieder jaar kwamen de zusters nog bij me langs om een gokje te wagen. Dat is mijn meest dierbare herinnering."