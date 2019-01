Madese jeugdhofkapel is nog lang niet uitgespeeld

,,Jongens, schieten jullie op, we beginnen zo met Joost.'' Met deze woorden worden Mart van Dongen (18) en Peter Jan Biemans (16) gesommeerd haast te maken.

De Mayse Gangmaokers kunnen niet aan hun jubileumoptreden beginnen zonder de grote trom en de snare.

Beide muzikanten zijn lid vanaf het eerste uur. Mart, spelend op klompen, is het oudste lid. Hij vertelt een paar instrumenten uitgeprobeerd te hebben in de eerste weken van de jeugdkapel, voordat hij de grote trom ter hand nam. ,,Logisch, jij had dan ook totaal geen ritmegevoel'', jent Pieter Jan. Samen muziek en lol maken zijn volgens beiden de belangrijkste redenen waarom ze voorlopig nog lang niet uitgespeeld zijn bij de jeugdkapel.

Te oud

De Gangmaokers zijn opgericht nadat de leden van de eerdere jeugdkapel, 't Mays Kabaol, zichzelf te oud achtten voor het predicaat jeugdkapel. Van de zestien leden die De Gangmaokers vandaag de dag telt, zijn er elf bij vanaf het eerste uur.

Terwijl er in een stad als Breda over de afgelopen 25 jaar een enorme terugloop te zien is in het aantal carnavalskapellen, is dat aantal in Made al jarenlang gelijk. Sterker nog, met de komst van de Gangmaokers steeg het aantal kapellen van zes naar zeven.

Doorstroming

Ook het vinden van nieuwe leden blijkt in het dorp geen probleem. ,,We begonnen met vijftien man en we zijn nu met ons zestienen'', zegt begeleider Peter Broeders. ,,Een aantal leden is inmiddels doorgestroomd en tegelijkertijd hebben we de afgelopen maand vier nieuwe leden mogen verwelkomen.''

Een van hen is Cammy Heil (13). Zij speelt schuiftrombone, nadat ze via school met het instrument kennismaakte. ,,Ik hoorde dat De Gangmaokers een schuiftrombone zochten, toen heb ik me aangemeld'', vertelt ze. ,,Het bevalt uitstekend. Het is heel gezellig.‘’

Geen klagen