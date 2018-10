Madenaar bekoopt redden van suïcidale echtgenote met messteek

Op 16 april van dit jaar speelde zich een drama af in de woning van het echtpaar. De verdachte wilde een einde maken aan haar leven, ze had een dag ervoor al een afscheidsbrief geschreven. Ze nam overdag pillen en drank in.

Toen ze 's avonds naar beneden ging voor nog meer sterke drank, probeerde haar echtgenoot haar tegen te houden. Er ontstond een worsteling in de keuken en de verdachte pakte een vleesmes uit het messenblok. Zij zou vervolgens op haar man hebben ingestoken, waarbij hij een steekwond opliep aan zijn linkerborst.

Psychische druk

De vrouw kan zich niet herinneren wat er precies gebeurde nadat zij het mes had gepakt. Ze weet niks van steekbewegingen. Zij stond destijds onder psychische druk omdat ze werk als zzp'er combineerde met een baan. Ook had ze last van trauma's die ze in het verleden had opgelopen.

Quote Het is verschrik­ke­lijk wat er is gebeurd, we hebben samen een klimaat gecreëerd waarin dit kon gebeuren Slachtoffer

Volgens een psycholoog was er sprake van een gedragsstoornis tijdens de dramatische gebeurtenissen en is zij daardoor verminderd toerekeningsvatbaar.

Nieuwe toekomst

Haar man maakte donderdag gebruik van zijn spreekrecht als slachtoffer: ,,Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, we hebben samen een klimaat gecreëerd waarin dit kon gebeuren. We willen nu weer bouwen aan een mooie nieuwe toekomst met ons gezin.'' Het echtpaar heeft één zoontje.

Officier van justitie Michael Nieuwenhuis eiste een maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast eiste hij begeleiding van de reclassering en psychologische behandelingen.

Vrijspraak

Advocaat Inge van Breemen pleitte voor vrijspraak. ,,Ieder bewijs voor opzet ontbreekt. Tijdens de worsteling in de keuken kan het slachtoffer ook in het mes zijn gelopen."