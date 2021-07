Made zet volgende stap in ontwikkeling nieuw dorpshart

De gebruikers van de Bernarduskerk overleggen met de toekomstige eigenaar, de maatschappelijke onderneming BOEi, over de indeling en de inrichting van het gebouw. Onder meer verenigingen, een consultatiebureau, kinderdagopvang en de bibliotheek krijgen er een plek. Ook komt er een theaterzaal in het gebouw.

Einde Mayboom

Voor al deze plannen is een nieuw bestemmingsplan nodig, want niet alle onderdelen van het nieuwe dorpshart passen in het huidige bestemmingsplan. Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt daarom vanaf nu ter inzage en op 15 juli is er in het gemeentehuis een inloopavond.