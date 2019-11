Made waant zich in China met succesvol Waailand Feestival

Voor het eerst zijn er vanavond twee tenten waarin wordt gefeest. Naast de grote tent is er een tweede area: Jantje's Afhaalchinees. Gastheer dj Jantje geniet hier zichtbaar van het hossende publiek. "Onbeschrijfelijk. Hier staan is een hele eer", zegt hij tussen het draaien van zijn set door. In deze tent is het zíjn feestje: afgewisseld door zijn muzikale vrienden draait hij hier de hele avond. "Waailand is als een thuisbasis voor mij. Dit is de KPJ, dit is mijn volk."

De basis

De Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) legden met het eerste feestje vijftien jaar geleden de basis voor het Waailand succes van vandaag. Welke artiesten er optreden, blijft ook nu weer tot laatste moment geheim. Dit jaar zijn het onder andere Paul Elstak, Buren van de Brandweer en huis-dj Willem de Wijs die het podium mogen betreden. Feestmuziek, hardstyle, house en 90's: alles komt voorbij.

De komst van die tweede tent is voor vaste bezoeker Aniëlka Jacobs nog even wennen. "Het hoeft van mij niet per se hoor, als iedereen samen in een tent staat is het wat gezelliger." Vriendin Mara van Dongen ziet er wel de voordelen van in: "Je kunt nu wel kiezen voor de andere tent als je de muziek in de ene even niet zo leuk vindt."

Made in China

Het thema van dit jaar is 'Made in China' en ook de feestgangers zijn gevraagd in stijl te komen. Iemand die dat goed begrepen heeft is Marissa Jaspers: "Ik ben nog wel even naar de feestwinkel geweest ja. En we hebben hoedjes besteld", vertelt ze gekleed in haar rode kimono. De gouden bloemen heeft ze er zelf opgenaaid. "We pakken ieder jaar uit", vertelt vriendin Eveline Huis. Ze komen van buiten Brabant. Vooral de muziek en de sfeer spreekt ze aan: "Het is hier gemoedelijk, maar dat is al snel als je zelf uit de buurt van Rotterdam komt", grapt Huis.

Om half tien is het verzamelen in de grote tent voor de openingsshow. Met muziek, vlammen en een lichtshow een waar spektakel te noemen. Het podiumdecor in deze ruimte wordt gevormd door een enorme tempel. "We gaan ver in het doorvoeren van het thema. Op het hoofdpodium zijn we wel het meest trots", zegt organisator Koen Grootscholten. En het Made in China-feestje gaat nog tot in de late uurtjes door.

