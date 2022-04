Made viert in april een Groot Groen Feest: ‘Laten zien dat duurzaam leven ook heel leuk is’

Het nieuwe evenement laat zich het best omschrijven als een braderie voor natuur en duurzaamheid. ,,We willen er een gezellige markt van maken, waar we inwoners laten beleven dat het ook heel leuk is om duurzaam te leven en dat het ook niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn", zegt Wendy Vis-Feskens van Duurzaam Drimmelen.

,,We willen laten zien wat de Drimmelense ‘groene’ organisaties allemaal doen. We hebben daarbij extra aandacht voor de kinderen, want zij zijn de toekomstdragers. Wij proberen de aarde voor hen beter achter te laten.”



Zaadbommen en insectenhotels

Op het Raadhuisplein zijn die dag daarom duurzame producten te koop en is er informatie te vinden over duurzamer leven. Ook zijn er workshops, zoals zaadbommen en insectenhotels maken, en wordt er een tijdcapsule gemaakt.

(Het verhaal gaat verder onder de afbeelding.)

Volledig scherm Zaterdag 23 april is op het Raadhuisplein in Made de eerste editie van Groot Groen Feest. © Groot Groen Feest

Goeie Kost komt met een biologische proeverij en Elemental-Eco wil de bezoekers inspireren verpakkingsvrijer te leven. Ook is er een lezing van Emily-Jane Townley, schrijfster van het boek ‘Een leven zonder afval’.

Samenwerken

Ongeveer twintig ‘groene’ organisaties, voornamelijk uit de gemeente Drimmelen, zijn betrokken bij Groot Groen Feest. Vis: ,,Met dit evenement willen we onze krachten bundelen. We zijn allemaal onze eigen strijd aan het voeren met de beperkte middelen en tijd die we hebben, maar door samen te werken krijgen we meer voor elkaar.”

Het eerste ‘Groot Groen Feest’ is op zaterdag 23 april van 11.00 tot 16.00 uur op het Raadhuisplein in Made. Meer informatie is te vinden op www.grootgroenfeest.nl