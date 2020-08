Made’s Powerweekend gaat tóch door: ‘We hopen dat mensen thuis een biertje drinken’

DRIMMELEN - Het coronavirus zet een streep door talloze evenementen, maar het Made’s Powerweekend gaat wél door. In aangepaste vorm: zonder publiek, volgen kan via een livestream.

Echt vergelijkbaar met een regulier Powerweekend is het evenement niet, maar een jaar geen tractorpulling; dát wilde de organisatie niet laten gebeuren. ,,We hebben de term ‘test en tune’ aan het evenement toegevoegd, want we zien het vooral als een testmogelijkheid. Zowel voor de teams als voor ons”, zegt organisator Erik van Oosterhout.

Teams kunnen in het weekend van 12 en 13 september hun nieuwe, verbeterde machines uitproberen. Dat kan niet zomaar in de achtertuin; er is een 100 meter lange baan voor nodig. ,,Voor ons als Powerweekend is het ook een manier om de livestream uit te testen. Dat willen we eigenlijk al jaren, om zo ook beter de mensen in het buitenland te kunnen bereiken.”

Quote Met een livestream kunnen we ook de mensen in het buitenland beter bereiken Erik van Oosterhout, Organisator

23.000 bezoekers

Want de tijd dat het een eenvoudige TrekkerTrek was, is allang voorbij. Met jaarlijks zo’n 23.000 bezoekers, waarvan een vijfde uit het buitenland, mag Made’s Powerweekend zich de grootste van Europa noemen. Afgelopen juni zou de 27e editie zijn van het evenement, waarbij bulderende tractoren met zoveel mogelijk kracht zware sleepwagens over een baan trekken.

Volledig scherm Afgelopen juni zou de 27e editie zijn van het evenement, waarbij bulderende tractoren met zoveel mogelijk kracht zware sleepwagens over een baan trekken. © Archief BN DeStem/Joris Knapen

In september doen er zo’n honderd machines mee, verdeeld over vijftien klassen. ,,Door drie banen te gebruiken, kan er iedere twee minuten een nieuwe machine vertrekken. Zo hopen we een attractief programma te bieden.”

En die banen liggen ook dit jaar op het gebruikelijke terrein. Maar nu niet omringd door een feesttent, tribune, kraampjes, artiesten en publiek. ,,Het zal nooit dezelfde beleving geven, maar we proberen wel van alles op het gebied van livestream”, zegt Van Oosterhout.

Fanpaketten

Zo worden er ook fanpaketten verkocht, om het huis in Powerweekend-stijl aan te kunnen kleden. ,,We hopen dat mensen thuis het biertje drinken dat ze normaal hier zouden nuttigen.”

Van Oosterhout gaat ervanuit dat er volgend jaar wel weer een regulier Powerweekend zal zijn. En ook de livestream is dan waarschijnlijk een blijvertje.

,,Voor veel mensen is het lastig om alle drie de dagen aanwezig te zijn; zo kunnen ze deels live en deels online het Powerweekend volgen. Sowieso is er veel vraag naar, vooral uit Amerika. Alle trekkers in Europa van enig belang rijden hier in Made.”

Volledig scherm En die banen liggen ook dit jaar op het gebruikelijke terrein. Maar nu niet omringd door een feesttent, tribune, kraampjes, artiesten en publiek. © Archief BN DeStem/Joris Knapen