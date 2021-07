Made's Powerweekend gaat als Made's Powerstream toch door

,,Het gaat toch nog gebeuren. Een heel weekend, drie dagen lang de Made’s Powerstream 2021 op jouw beeldscherm”, schrijft de organisatie op haar Facebookpagina. Liefhebbers van krachtmetingen tussen trucks en tractoren kunnen gratis meekijken via de livestream op www.powerweekend.tv

Made's Powerstream is een afgeleide van het Made's Powerweekend. ,,We hebben dit evenement echter een andere naam gegeven, omdat het niet te vergelijken is met het evenement dat we normaalgesproken wegzetten", zegt Koen Grootscholten van de organisatie.

Tijdens Made’s Powerstream wordt er op drie banen een competitie gereden in verschillende klassen. ,,Vorig jaar organiseerden we een Test & Tune weekend, dit jaar als vanouds competitiewedstrijden. De rijders staan te popelen om na twee jaar sleutelen te zien wat hun truck of tractor kan.”

Het evenement zou in eerste instantie van 18 tot en met 20 juni plaatsvinden. Daarvoor gaf de gemeente echter geen vergunning. Grootscholten: ,,Maar toen kwam dit weekend in augustus vrij op de kalender van de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie (NTTO). Binnen drie dagen was de kogel al door de kerk en ook de gemeente is nu akkoord.”

De organisatie hoopt dat het evenement volgend jaar weer met publiek kan plaatsvinden. De editie van 2022 staat vooralsnog gepland van 17 tot en met 19 juni.