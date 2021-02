Made krijgt ‘een dorpshart met een wauw-factor’

In de knel door grote restanten wintercol­lec­tie: ‘Iedere dag zien we geld verdampen’

10:57 BAVEL - Winterjassen, jurken en maatpakken. De rekken bij Bastiaansen Modestad in Bavel hangen door de lockdown een stuk voller dan normaal. ,,We hebben nu nog 37 procent van de wintercollectie over. Normaal gesproken ligt dat eind februari op de paar procent”, zegt Geert Bastiaansen. ,,Iedere dag zien we geld verdampen.”