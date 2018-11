Made heeft komende 100 jaar een Anne Frankboom

Heil: ,,Met het plaatsen van de boom willen wij de bezoekers meegeven dat onze kerk er voor iedereen is, ongeacht afkomst of geloof. Het gedachtegoed van Anne Frank sluit hier goed op aan. Rassendiscriminatie en vervolging is iets wat nooit meer mag voorkomen. Deze boom moet ons daar aan herinneren."

In totaal zijn er meer dan driehonderd exemplaren verspreid over de hele wereld en dit aantal blijft oplopen. ,,We hebben er hier een paar honderd staan", zegt Jacqueline van den Berk uit Sint-Oedenrode. Ze is mede-eigenaresse van Van den Berk Boomkwekerijen en houdt zich bezig met de nakomelingen van de Anne Frankboom. Dit gebeurt in opdracht van Stichting Wereldboom en Elementree.