Maatregelen sluipverkeer Hooipolder kosten tot 15 miljoen

Eikenpro­ces­sie­rups in Oosterhout: ‘We zijn er al vanaf april mee bezig’

3 juli OOSTERHOUT - De eikenprocessierups wordt in Oosterhout vooral preventief aangepakt. Dat zegt wethouder Marcel Willemsen. ,,We zijn er al vanaf april mee bezig. We proberen ze op biologische wijze te bestrijden, zodat de nestjes klein blijven. Daardoor is de overlast minder.”