Maaswater te vies voor drinkwater

,,Sporen daarvan zien we ook terug in het drinkwater, al blijven de concentraties van die stoffen ver onder de veilige norm. We halen er met onze zuivering heel veel uit”, zegt woordvoerster Lydia Slob van Evides. Volgens haar worden er dankzij nieuwe technieken steeds meer nieuwe stoffen - soms slechts enkele nanogrammen - gevonden en eruit gefilterd.



Voordat het rivierwater naar het zuiveringsstation aan de Baanhoekweg gaat, wordt het op natuurlijke wijze voorgezuiverd in drie spaarbekkens in de Biesbosch. De pompen die het water vanaf de Maas de spaarbekkens inlaten, werden vorig jaar tien keer stil gezet. Dat duurde in totaal 46,8 dagen. In 2015 zelfs 57 dagen. In 2012 duurde dat nog maar 6 dagen.