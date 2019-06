Maarten van der Weijden voorlopig nog niet naar Waspik

Dit dagelijkse praatprogramma wordt gepresenteerd door Margriet van der Linden en bespreekt onderwerpen als politiek, cultuur en sport. Van der Weijden vertelt vanavond alles over zijn vierdaagse zwemtocht van 195 kilometer. Of hij na het programma alsnog naar Waspik gaat, is nog niet bekend. Verder laat de foundation weten dat het goed gaat met Van der Weijden. ,,Hij heeft goed geslapen en voelt zich goed.”

Hectiek

Dit is ook de indruk van Casper van Aggelen, fotograaf en vriend van familie Van der Weijden. ,,Ik sprak Maarten en Daisy vanochtend even bij het ontbijt. Ze voelen zich goed, maar worden nu een beetje geleefd. De enorme hectiek wordt gestroomlijnd door woordvoerders van de foundation. Via hun social mediakanalen en website proberen ze zoveel mogelijk iedereen op de hoogte te houden van waar Maarten is en waar hij naartoe gaat. Er is nog geen vaste planning bekend.”