Maarten van der Weijden voltooit mega-training voor Elfstedentocht

Van der Weijden begon maandag aan het 143 kilometer tellende oefentraject tussen Amsterdam en Leeuwarden ter voorbereiding van de Elfstedentocht die hij in augustus gaat zwemmen. Een deel van het oefentraject, een stuk over het IJsselmeer tot aan Stavoren, moest hij noodgedwongen per boot afleggen. Door slecht weer en wind was zijn lichaamstemperatuur naar een minimum gedaald.