Maandag geen actieve zoektocht naar vermiste Sacco Tange uit Oosterhout

Jongen (17) aangehou­den voor zware mishande­ling in Oosterhout, 14-jarige vriend ook opgepakt

9:43 OOSTERHOUT - Een 17-jarige jongen uit Oosterhout is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in de Mathildastraat in zijn woonplaats. Hij wordt ervan verdacht iemand zwaar mishandeld te hebben. Een 14-jarige vriend van de verdachte is ook aangehouden omdat hij de arrestatie probeerde te verhinderen. Dat meldt de politie.