Maakt de spoorverbinding Breda-Utrecht weer een kans? ‘Een lang gekoesterde wens’

Gastvrij­heid in de hel van Moria: ‘Het leven is er afschuwe­lijk, maar je kon toch plezier maken met de mensen’

20 september DONGEN - Carla Marcelissen spreekt dit jaar aan het begin van de Vredesweek in Breda, zondag vanaf 14.15 uur, over haar ervaringen in het Griekse vluchtelingenkamp Moria. Ze wil het positief houden, maar ze schaamt zich voor de opstelling van de Nederlandse politiek in de vluchtelingencrisis.