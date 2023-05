‘Maak de straat een beetje leefbaar’, vragen bewoners Hoogstraat na nieuwe tegenslag

Bedevaart voor Jack Jersey is een voettocht vol weemoed en melancho­lie

ROOSENDAAL/BREDA - De stemming aan de Oude Liesboslaan, randje Breda, is opperbest. Rond 10.30 uur gaan de eerste flesjes bier de lucht in om te toosten op de 26e sterfdag van Jack Jersey. Een kleine 25 mannen staan klaar om een bedevaart te maken naar het graf van de zanger op Zegestede in Roosendaal.