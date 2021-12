Lunchroom De Tussenstop in Molenschot moet na één dag alweer de deuren sluiten

Voorwaarde­lij­ke celstraf na jarenlang misbruik van veel jonger pleegbroer­tje

BREDA - Een man die jarenlang in Raamsdonk ontucht pleegde met zijn veel jongere pleegbroertje is veroordeeld tot vijftien maanden cel. Wel geheel voorwaardelijk, want de rechtbank rekent het de verdachte beperkt aan. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar.

17 december