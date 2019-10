Luizenmoeders gaan in Oosterhout discreet te werk

OOSTERHOUT - ‘Mag ik even bij je komen kriebelen?’ Geen kind op basisschool Paulo Freire die daar nee tegen zegt. Ze zijn het gewend. Na elke vakantie komen de luizenmoeders klassikaal met de vingers door de haren glijden. Luizenvaders vormen ook hier in Oosterhout een onbekende soort.

Vervelend is ook anders. De luizen- en netenjacht wordt gecombineerd met een gezellig onderonsje: ‘En, wat heb jij in de vakantie gedaan?’ Of met een blijk van belangstelling: ‘Hoe is het nu met je hand?’ Blijkt de arme jongen op de kermis met zijn hand klem te hebben gezeten in de cakewalk. Dan kun je maar beter de Pediculus humanus capitis op je hoofd rond hebben wandelen.

Eerst even die tv-serie. Ja, de luizenmoeders hier kunnen om De Luizenmoeder lachen. Nee, ze beginnen hun controle niet met het zingen van ‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent’.

Luizencapes zijn passé

Ze zijn met z’n zevenen. Patricia coördineert en mag dus met recht ‘hoofd luizenmoeder’ worden genoemd. Let op, niet aan elkaar schrijven. ‘Hoofdluizenmoeder’ betekent wat anders. Maar laat dat de juffrouw bij Nederlands maar uitleggen. Frans geeft ze niet. Dat passé het woord voor het opnemen van een strook haar is, weet Patricia wel. Ze is van beroep dan ook kapster.

Passé, maar dan anders, zijn op Paulo Freire de luizencapes. Zonder bloed is een luis nergens. Van jas op jas springt hij niet over, weet de mensheid inmiddels. Van bol naar bol wel. Opletten met kroelen dus.

Behalve luizenmoeder is Monique ook ervaringsdeskundige. Ze weet nog hoe alle kleren in dichtgebonden vuilniszakken verdwenen zodra de luis weer in huis was opgedoken. ,,De jeuk was verschrikkelijk, maar het kammen vond ik nog veel erger.”

Dat beaamt het meisje dat met een sip gezicht op een krukje voor Monique plaatsneemt. ,,Ik krijg het elke keer terug. En dan moet ik ‘s avonds en ‘s ochtends weer gekamd worden. Daar krijg ik hoofdpijn van.”

Gel in stekelhaar

Het zijn vooral meisjes die met hun lange haren de luis behagen. Jongens met gel in hun stekelhaar lopen weinig gevaar. Van vet haar is een luis niet gediend. Dus is het een vooroordeel dat ongewassen types een broeinest van neten kweken. Maar op Paulo Freire worden kinderen niet gepest omdat ze luizen hebben, bezweren de luizenmoeders.

Deze ochtend zullen bij drie meisjes luizen dan wel neten getraceerd worden. Dat krijgen de kinderen niet meteen te horen, laat staan dat ze - zoals in vroeger dagen - uit de klas worden gehaald. De juf neemt contact met de ouders op, met het vriendelijk doch klemmend verzoek om in de weer te gaan met luizenshampoo en netenkam. Via Klasbord, de app voor de basisschool, komen ze te weten hoe.

Extra discretie

Maar soms heeft een gezin nu eenmaal meer aan het hoofd dan luizen alleen en kan het kammen er wel eens bij inschieten. Extra discretie is dan vereist.

Besef dus goed: de luizenmoeder is niet alleen om te lachen.