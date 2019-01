Luierwerper dumpt ze weer netjes

OOSTERHOUT/MADE Ze liggen er weer, in de bocht van Made naar Oosterhout. Netjes dichtgeplakt tot een pakketje, sommige onder een lantaarnpaal gelegd. Uit een auto gegooid of daar gedeponeerd? De vluchtheuvel oefent kennelijk een grote aantrekkingskracht uit op een mysterieuze luierwerper. Of is het meervoud? In ieder geval is hij of zij, net als een paar jaar geleden, weer helemaal in bedrijf.

De vraag is waarom daar? Is het de bedoeling dat we ze duidelijk zien, die luiers? ,,Wie weet wie dit doet?", twitterde een wijkagente van het team Geertruidenberg al in 2014. Toen ging het om grote mensen-luiers. Incontinentie dus. Af en toe glipte er een beertjes-luier tussendoor. Net als nu.

Container

,,Wat zo raar is is dat iemand die luiers weggooit terwijl je ze in Oosterhout gratis naar de milieustraat kunt brengen”, meent gemeentewoordvoerder Sjef Kock van Oosterhout, waar de Weststadweg onder valt. Is de gooier of dumper daar te lui voor? ,,In een speciale container bij een kinderdagverblijf kun je ze ook kwijt”, stelt Kock.

Dat wist de luierdief in 's Gravenmoer en Dongen die onlangs is opgepakt, ook. Hij stal ze uit zo'n container. De (jonge) man dumpte de luiers in een bosperceel in 's Gravenmoer. Hij wordt niet gestraft, hij krijgt psychiatrische hulp, vertelde de politie. De luierdumper of -graaier -details heeft de politie niet gegeven- was mogelijk al enkele jaren actief.

Toch, de primeur voor luierdumping kreeg Eindhoven, in 2012. De stad zuchtte onder een luierterreur, want overal in de stad doken stapels luiers op. Ook toen bleek een deel van de stapels gestolen te zijn uit een container van een kinderdagverblijf. Vooralsnog lijkt het luierdumpen vooral een Brabants fenomeen te zijn.

Quote Alleen als sprake is van een 'heterdaadje’ grijpen we natuurlijk in Eric Passchier, politie

Of de achtergrond van de ‘Oosterhoutse’ luiers ook naar een kinderdagverblijf is te traceren? Er wordt geen speurwerk naar gedaan.