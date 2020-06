Luiers en elektronica tussen gedumpt afval in Oosterhout: ‘Zelfs een tosti-ijzer’

OOSTERHOUT – Een tosti-ijzer,luiers en dozen vol glaswerk. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat Daniëlle Toebak en het zapteam hebben gevonden op straat. Om de gemeente te laten zien hoe ernstig het zwerfafval is in de Natuurkundigenbuurt in Oosterhout hebben ze twee weken lang al het afval verzameld. ‘Er lagen 119 zakken in mijn voortuin.’

Ze is een zogenaamde zapper. ,,Het is een afkorting voor iemand die zwerfafval opraapt. Sinds drie jaar doe ik dit regelmatig in mijn wijk, de Natuurkundigenbuurt in Oosterhout”, vertelt Daniëlle Toebak (44). Wanneer ze meerdere zakken (plastic)afval bij elkaar heeft, belt ze met de gemeente om deze op te laten halen.

,,Soms vind ik hele huisraden. Dan staan er dozen vol serviesgoed naast de prullenbak of zelfs een compleet bankstel.” Het vervelende is volgens Toebak dat in korte tijd nadat de ophaalservice is geweest, de eerste zakken afval alweer op straat zijn gegooid.

Binnen een kwartier

,,Eens in de twee weken wordt er plastic opgehaald. We hebben het getimed. De vrachtwagen kwam om 08.00 uur voorbij en een kwartier later vonden we de eerste zakken afval.”

Om de gemeente duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is, heeft ze samen met zappers Manda Dermois en Han Taks twee weken lang al het zwerfafval verzameld. In totaal hebben ze 119 volle zakken opgehaald, zo’n zes kuub afval in totaal.

Onacceptabel

,,En dat is dus alleen uit de Natuurkundigenbuurt. Als we afval op de grens vonden of net in de buurt ernaast, dan stopten we het in andere zakken, zodat je echt precies kunt zien wat er uit onze buurt komt.”

En deze hoeveelheid is onacceptabel volgens wethouder Marcel Willemsen. Hij reageerde op de oproep van Toebak om bij het ophalen van het afval te zijn. Als hij de stapel oranje zakken in haar voortuin ziet liggen kijkt hij vol ongeloof.

Handhaven met boetes

Willemsen: ,,Dit is een serieus probleem waar we zeker iets mee moeten gaan doen. Denk aan het opvoeden van mensen en handhaven met boetes. Desnoods gaan we de zakken openhalen op zoek naar adressen of andere gegevens waarmee we de eigenaar van het gedumpte afval kunnen achterhalen.”

Het zapteam gaat ondertussen gewoon door met de opruimacties. ,,Alleen nu bellen we wat eerder naar de ophaalservice. De geur die na twee weken uit de zakken kwam was niet te doen.”