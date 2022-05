Ludiek protest om natuur tussen Oosterhout en Dongen te houden: ‘Dit gaat alleen om financieel gewin’

VPD en CDA barsten van de plannen, maar Dongen gelooft het wel

DONGEN - De beoogde coalitie van VPD en CDA in Dongen raadpleegde dit weekend de bewoners van de drie kernen over het akkoord dat ze willen sluiten. De opkomst was mager. Al was het in De Geubel drukker dan in De Cammeleur.

9 mei