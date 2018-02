'Luchtkwaliteit is door snelheidsverhoging A27 slechter geworden'

,,Bewoners van, met name, Dommelbergen-Noord komen regelmatig naar ons toe met hun zorgen over de luchtkwaliteit", zegt raadslid Uhro van der Pluijm (GroenLinks). ,,Mensen ervaren meer stankoverlast van de snelweg sinds de snelheid op de A27 omhoog is gegaan." GroenLinks, dat ook in 2016 al vragen stelde over luchtvervuiling, wil van de wethouder weten of hij extra gegevens heeft die bevestigen, of ontkennen, dat de luchtkwaliteit in Dommelbergen-Noord, en dan met name de Schildersbuurt, inderdaad onvoldoende is tijdens de spits.