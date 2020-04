Luchthavenbesluit Gilze-Rijen uitgesteld: bouwen in Hulten en Molenschot weer mogelijk?

Wethouder Sandra Diepstraten is blij met de formele bevestiging van deze twee toezeggingen. Zij zegt dat er al veel gebeurt achter de schermen. ,,Wij hebben al een plek gevonden om woningen te gaan bouwen in Molenschot en zijn op zoek naar een plek in Hulten. We gaan niet wachten tot het LHB is genomen. Ik heb Defensie gevraagd een tijdlijn aan te geven en een externe procesbegeleider. We willen niet in oude patronen vervallen.”



Ze vindt het ook een goede zaak dat een permanent geluidmeetnet is toegezegd.