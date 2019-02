Louter lof voor boekenman Theo Peeters

Bestuurder van BMW scheurt met 200 km/u over A59 bij Terheijden, moet meteen rijbewijs inleveren

20 februari TERHEIJDEN - Een bestuurder van een BMW had niet door dat de politie achter hem reed toen hij woensdagavond met 200 kilometer per uur over de A59 bij Terheijden scheurde. Hij is aangehouden en heeft zijn rijbewijs meteen moeten inleveren.