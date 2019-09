Los in de polder tijdens Waailand Feestival: ‘tickets vorig jaar in kwartier uitverkocht’

Verkooppro­ces kerk Den Hout van start: ‘We brengen in oktober ons bidbook uit‘

7:00 DEN HOUT - Het verkoopproces van de Corneliuskerk in Den Hout begint in oktober. Dan gaat de Catharinaparochie met de aanbesteding aan de slag. Dat bevestigt woordvoerder Louis Donkers. ,,We brengen in oktober ons bidbook uit. Dat sturen we naar alle belangstellenden.”